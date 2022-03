Policjanci z miejscowości Frydek zatrzymali nietrzeźwego sprawcę zdarzenia drogowego. Mężczyzna zaoferował im łapówki w kwocie 600 zł

Po otrzymanym w sobotę wieczorem zgłoszeniu o zdarzeniu drogowym, policjanci z miejscowości Frydek w powiecie pszczyńskim zatrzymali jego sprawcę, którym okazał się 35-letni mężczyzna. Poza tym, że kierowca był pod wpływem alkoholu, próbował dodatkowo przekupić funkcjonariuszy łapówką w kwocie 600 zł dla każdego z policjantów. Mężczyzna odpowie za próbę skorumpowania funkcjonariuszy, jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pijany kierowca miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu

W wyniku sobotniego zgłoszenia, jakie otrzymali policjanci z komisariatu w miejscowości Frydek, funkcjonariusze przystąpili do interwencji. Na miejscu zdarzenia zastali uszkodzone ogrodzenie na prywatnej posesji, czego sprawcą był kierowca opla. Jak się okazało, 35-latek miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Zgodnie z ustaleniami, mężczyzna uderzył w płot, a następnie chciał odjechać z miejsca zdarzenia. Uniemożliwili mu to mieszkańcy domu, którzy podbiegli do samochodu i wyjęli mu kluczyki ze stacyjki.