Pogrzeb tragicznie zmarłego górnika KWK Pniówek. Dominik Godziek spoczął na cmentarzu w Brzeźcach

- Kolega Dominik rozpoczął pracę w górnictwie w 2004 r. Sumienny i pracowity, chętny do niesienia pomocy. (...) Każdy człowiek ma na ziemi do spełnienia ma jakieś zadanie. Dominik odszedł zbyt wcześnie. Pozostaje jednak wierzyć, że on to zadanie spełnił. Prócz pracy zawodowej Dominik miał też pasję. Tą pasją była piłka nożna Kiedyś mi powiedział: Dyrektorze, mom takie marzenie. Jakby tak mój klub mógł zagrać sparing z Górnikiem Zabrze... Pomyślałem, że teraz można by to marzenie spełnić. Mogę zapewnić, że w najbliższym czasie taki sparing zostanie rozegrany. Ty, tam wysoko z najwyższych trybun, będziesz mógł ten mecz obejrzeć. Spoczywaj w spokoju - powiedział dyrektor pracy KWK Pniówek, Aleksander Szymura, na zakończenie koncelebrowanej mszy pogrzebowej, której przewodniczył bp Grzegorz Olszowski.