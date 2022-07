Podopieczni poprawczaka pomogli seniorom z zakładu opiekuńczego. Nowe ławki i donice stanęły przy szpitalu. Zobacz ZDJĘCIA

Jak mówi Katarzyna Michalik, prezes Szpitala Joannitas w Pszczynie, wcześniej wychowankowie zakładu poprawczego odnowili stoły i krzesła na części oddziałów. Nowe ławki i donice na kwiaty to kolejny element współpracy między pszczyńskimi placówkami.

- Kształcimy w naszym zakładzie w zawodzie ślusarz i stolarz. Nasi podopieczni wyszlifowali, pomalowali i zmontowali potrzebne elementy do wykonania ławek i donic. Praca jest najlepszą formą resocjalizacji. Wychowankowie widzą jej efekty i to ich cieszy. Garną się do kolejnych działań - mówi Maciej Paź, dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie.