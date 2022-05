Nocny pościg w Pszczynie zakończył się tragicznie. Na miejscu musiał lądować śmigłowiec LPR. Uciekinier nie przeżył

Poszukiwania policji

Policjanci ruszyli w pościg z pewnym opóźnieniem, wynikającym z konieczności przemieszczenia się do radiowozu i spakowania wyjętych urządzeń. Nie wiedzieli dokładnie dokąd udał się pojazd, który usiłowali zatrzymać. Gdy dojechali na miejsce zdarzenia, uciekinier był już reanimowany przez zespół karetki pogotowia. Po przywróceniu czynności życiowych, ofiara wypadku została przetransportowana do śmigłowca LPR. Podczas próby przelotu do szpitala w Bielsku Białej, czynności życiowe mężczyzny ponownie ustały. Helikopter tuż po wzniesieniu wylądował by prowadzić kolejną akcję reanimacyjną. Mężczyzna został przekazany zespołowi karetki pogotowia. Akcja reanimacyjna nie przyniosła spodziewanych rezultatów i kierowca zmarł.

Kobieta podróżująca drugim pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu doznała ogólnych potłuczeń ciała i została przetransportowana do szpitala na badania.