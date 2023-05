Lawina oszustw w pow. pszczyńskim! Ponad 80 tys. zł wyłudzonych w ciągu miesiąca

- Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Sztucznie tworzą atmosferę pośpiechu, konieczności natychmiastowego działania. Często utwierdzając osobę do której dzwonią, że to jedyne, słuszne i niezwykle potrzebne postępowanie. Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać, jak najwięcej informacji i wykorzystać swojego rozmówcę. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają z oszczędnościami - przypomina sierż. szt. Jadwiga Śmietana.