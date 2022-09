Gdzie nie będzie prądu w Pszczynie? Sprawdź, gdzie 18.09 może zabraknąć prądu

Planowane wyłączenia prądu w Pszczynie

Piasek: Kolejowa, cała ulica, mjr. Henryka Sucharskiego, od nr 1 do 21, Jaśminów, cała ulica, Dębowa, nr 9, Szkolna, cała ulica, Hortensji, cała ulica, Juliana Tuwima, cała ulica, Słoneczna, cała ulica, Korfantego, cała ulica, Forsycji, cała ulica, Juliusza Słowackiego, nieparzyste od 1 do 27 oraz nr 4, 4A, 4B, 6, gen. Sikorskiego, cała ulica, Azalii, cała ulica, Katowicka, od nr 1 do 79,

nieparzyste od nr 81 do 105,

parzyste od nr 104 do 120 oraz nr 90A, 122C, Dworcowa, cała ulica, Powstańców Śląskich, cała ulica, Magnolii, cała ulica, Wolności, od nr 3 do 14, J. Kochanowskiego, 32, 40, Polna, cała ulica, Leśna, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, Ignacego Paderewskiego, od nr 1 do 16, Jasna, nieparzyste od nr 1 do 15

parzyste od nr 2 do 22, Pszczyna: Katowicka, 77, 81, 106, 108, 110, Myśliwska, nr od 1 do 10.

22.09 od godz. 8:30 do 15:30

Pszczyna: Cegielniana, cała ulica.

23.09 od godz. 7:30 do 9:00