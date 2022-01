Gdzie na spacer do 18 km od Pszczyny. Urokliwe ścieżki na weekend 29 - 30 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Pszczyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 18 km od Pszczyny, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Pszczynie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Pszczynie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🌳 Trasa spacerowa: Zimowy spacer parkiem w Pszczynie

Stopień trudności: 2

Dystans: 5,85 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 13 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m

Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Pszczyny

Niedaleko kapliczki „Bądź Wola Twoja” na szczycie niewielkiego pagórka (zwanego Kukułczym – nie wiedzieć czemu), pośród starych drzew, nad jednym ze stawów parkowych znajduje się grobowiec rodzinny, ostatnich panów na Pszczynie, rodziny Hochbergów. Skromne nagrobki wkomponowane w kamienno-ceglany grobowiec o prostych kształtach, otoczony żelaznym niewysokim ogrodzeniem z furką, skrywają doczesne szczątki ostatnich władców Pszczyny, księcia Hansa Heinricha XV, który panował w Pszczynie w latach 1907-1938, oraz jego syna Bolka. Pierwotne plany zakładały przeniesienie miejsca pochowania do Książa, głównej siedziby rodu Hochbergów. Grobowiec ten pomyślany jako tymczasowe miejsce spoczynku, w związku z zawieruchą wojenną i niesprzyjającymi czasami.