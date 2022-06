Dzień Żubra w Nadleśnictwie Kobiór - dzień wiedzy o przyrodzie. Zobaczcie zdjęcia

Sobota, 11 czerwca 2022,, była w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnejw Pszczynie – Jankowicach Dniem Żubra. Całe pokazowe stado stawiło się w miejscu najbardziej widocznym dla gości i można je było się im dobrze przyjrzeć.

Żubr był tematem dnia, ale leśnicy na swoich stoiskach mówili też o innych sprawach związanych z lasem. Można było się m.in. dowiedzieć, że trwają prace nad przywróceniem pszczół do lasu.

- _Będziemy zakładać barcie. Wprawdzie miodu z nich będzie znacznie mniej niż z pasieki, ale nie o miód tu chodzi _– mówił jeden z leśników z Nadleśnictwa Katowice.

Leśnicy z Nadleśnictwa Wisła pokazywali efekty swojej 20-letniej pracy nad przywracaniem głuszca do lasów. W ciągu 15 lat, w okresie od 2002 do 2017 r., wychowano 1008 młodych głuszców, z których do dalszej hodowli sprzedano 69 sztuk, a resztę wypuszczono na wolność - najwięcej (aż 570 - w Beskidzie Śląskim), resztę - w Borach Dolnośląskich i Beskidzie Żywieckim/