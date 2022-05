Daisy Days 2022 w Pszczynie. Ogrodowe aranżacje, koncerty, gry i zabawy

Po dwóch latach przerwy wracają Daisy Days, czyli dni księżnej Daisy, miłośniczki kwiatów, ogrodów i wszystkiego, co piękne. Będą to trzy dni z zachwycającymi aranżacjami ogrodowymi na rynku, z koncertami oraz zawodami konnymi. Codziennie od dziewiątej do dwudziestej można na rynku podziwiać piękne pomysły na ogród. Jest to wystawa pt. „Ogrody Daisy”. Początek już dziś. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 17.

O osiemnastej rozpocznie się koncert inauguracyjny w wykonaniu chorwackiego zespołu Podvorje.

O dwudziestej na estradzie pojawi się Bartas Szymoniak z półtoragodzinnym koncertem.

Na 21.30 zaplanowano plenerowy seans filmowy na rynku oraz początek iluminacji ogrodów.

W sobotę, 21 maja, w godz. 10-14 spacerom po ogrodach Daisy towarzyszyć będzie muzyka instrumentalna. Na gitarze grać będzie Bogdan Szymura.

W godz. 15-19 odbędzie się program „Z pasją o ogrodach”, który poprowadzi Marek Jezierski, dziennikarz telewizyjny. Będą to prelekcje i porady ekspertów.