Budowa Pszczyńskiego Centrum Kultury. Wmurowanie aktu erekcyjnego. ZDJĘCIA

Nowe Pszczyńskie Centrum Kultury powstaje vis-à-vis kościoła Podwyższenia Krzyża Św., przy ulicy Bielskiej. Jak powiedział Michał Czernek, dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury, ma to być najnowocześniejszy obiekt na południu Polski. Projekt jest dziełem rodzinnej pracowni z Krakowa - Kozień Architekci. Pracowali nad nim ojciec Marek Kozień i jego dwie córki Katarzyna Kozień-Kornacka oraz Magdalena Kozień-Woźniak.

- To ogromna przyjemność stać na fundamentach tego obiektu. Serce mi wali. To wielka nagroda dla architekta, kiedy dochodzi do realizacji tego, co powstało na papierze i kiedy może się ziścić wizja - powiedziała reprezentantka tej pracowni Katarzyna Kozień-Kornacka, a swoje wystąpienie zakończyła cytatem: "Kultura est tworem człowieka i choć żyjemy w czasach, gdzie to technika zdobyła pierwszeństwo, ważniejszy stał się jej rozwój niż dobro człowieka, kultura nadal wpływa na organizację ludzkiej myśli, a ta determinuje sposób, w jaki patrzymy na otaczający nas świat". I dodała: Mam pewność, że powstający tu obiekt kultury pozwoli nam zobaczyć świat dobry i piękny.