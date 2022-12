BRAThANKI i Duo Performance w Pszczynie. Koncert charytatywny dla Hospicjum św. Ojca Pio

Celem na początek roku 2023 jest pomoc Hospicjum św. Ojca Pio, które działa od 23 lat i w tej chwili na co dzień ma pod stałą opieką ponad 120 osób . Z myślą o wsparciu działalności tej ważnej instytucji Tomasz Bratek i Jacek Kotajny organizują w pszczyńskim kościele ewangelickim trzy koncerty.

Bilety na koncert BRAThANKów i Duo Performance

Bilety na koncert BRAThANKów kosztują 75 zł, na Duo Performance -40 zł.

Są do nabycia w nowej siedzibie hospicjum przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 a (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16) i w recepcji Apartamentów Brovar 16 przy Rynku 16 (codziennie w godz. 7-19).

A można też zadzwonić bezpośrednio do organizatorów pod numer telefonu 609 568 567 .