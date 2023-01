Brama Wybrańców w Pszczynie już po remoncie. Co się tu teraz znajduje?

Brama Wybrańców jest częścią budynku, który zajmowała zamkowa straż. Zamkowi strażnicy specjalnie wybrani do tej służby. A więc wybrańcy.

Cały obiekt powstał w 1687 r. i przetrwał do naszych czasów w niezmienionym kształcie. Jest jednym z najstarszych zabytków Pszczyny i najstarszą częścią zabudowań zamkowych.

Brama Wybrańców to brama przejazdowa. Nad wejściem wmurowana jest kamienna tablica z inskrypcją zawierającą chronostych z z datą budowy oraz dwa kartusze kamienne z herbami Baltazara Promnitza i Emilii Agnieszki Saskiej.

Napis jest taki: "OMNIPOTENS COELI, TERRAE PELAGIQVE CREATOR EXCVBIIS POSTES FVLCIAT HOSCE SVIS", co znaczy: "Wszechmocny nieba, ziemi, morza Twórca niech wartą swoją tejże bramy strzeże". Pszczyńscy "wybrańcy" strzegli zamku do 1875 r.

Bramę Wybrańców widać na wielu archiwalnych zdjęciach. Są i takie, na których można rozpoznać księcia Jana Henryka XV oraz cesarza Wilhelma II, czasem z małżonką, podczas przejścia do kościoła ewangelickiego. Z pewnością przechodziło tędy także wielu innych znakomitych gości księcia von Pless, nie mówiąc już o samej rodzinie książęcej.