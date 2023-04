Bezlitosny sprzedawca karpi z Pszczyny skazany za okrutne traktowanie ryb

Jak wytłumaczyła Wiltowska, sąd wydał wyrok nakazowy, bez tradycyjnego postępowania. Od tego wyroku można się odwołać poprzez złożenie skargi. Otwarte Klatki już teraz zapowiadają, że zamierzają taką skargę złożyć.

- Mówimy o karpiach, czyli o zwierzętach, które w Polsce cały czas mają niedostateczną ochronę. Widać też, że wyrok jest dowodem na to, że sądy zupełnie inaczej postrzegają ryby i ich cierpienie, bardzo to relatywizują. [...] Wiadomo też, że przeciwko oskarżonemu prowadzone jest inne postępowanie w tej samej sprawie, ale sprzed lat. Jest to osoba, która permanentnie dopuszcza się do znęcania nad zwierzętami.